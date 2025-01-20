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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tahliye talebi reddedildi!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tahliye talebi reddedildi!
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada Enes Güran Salim Güran ve anne Yüksel Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun yaptığı tahliye talebi, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:43