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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tahliye talebi reddedildi!

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada Enes Güran Salim Güran ve anne Yüksel Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun yaptığı tahliye talebi, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:43
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi reddedildi!

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi reddedildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi reddedildi!

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi reddedildi!

Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi reddedildi!

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran'a verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti.

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