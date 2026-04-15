Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok yazısında, Nevzat Bahtiyar'ın değişen ifadelerine vurgu yaptı ve, "Narin'le son temas eden kişinin her seferinde değişen ifadelerinden daha güçlü delillere ihtiyaç yok mu?" dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 08:36
Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in bu davayla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

İşte Melih Altınok'un 'Narin'in davası bitti mi şimdi?' başlıklı yazısı:

Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Yapılan itirazlar üzerine Yargıtay'ın hakkındaki kararı bozmasının ardından Bahtiyar'ın mahkeme süreci yeniden başladı. Ne var ki Bahtiyar duruşmada ifadesini tekrar değiştirdi.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Narin'in ağabeyi Baran Güran, "Bu adama daha da inanılıyor mu? Bütün aile bireylerinin tek ifadesi var, bu adam sekizinci ifadesini veriyor. Sekiz kez yalan söyleyen birine nasıl inanılıyor? Her defasında başka bir şey söylüyor. Böyle bir şey var mı? Aile bireylerini şeytanlaştırdılar" diye tepki gösterdi.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Haksız da değil. Zira davanın ilk gününden itibaren konvansiyonel ve sosyal medyada aile yargısız infaz edildi. Soruşturmanın tek başlarına bir anlam ifade etmeyen en ince ayrıntılarının bile basına sızdırılması, kamuoyunda kafa karışıklığının yanı sıra büyük bir nefret dalgası oluşturdu. Güvensizlik, inançsızlık, çaresizlik dalgası aylarca ülkeyi sardı.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Meşhur olmak isteyen gözü dönmüş muhabirler, anadili Kürtçe olan annenin ve köylülerin röportajlarını "sansasyonel" çevirilerle deforme ettiler.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Devreye, Gülben Ergen popülizmi, ırkçılık, "Kuran kursuna giden kız kayboldu" türünden Sözcü manipülasyonları da girince linç çığırından çıktı.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Öyle ki davanın başında bu köşede yayınlanan aşağıdaki gibi nahif uyarıdan ötürü, soğukkanlı olması beklenen gazetecilerden bile "Katilleri mi koruyorsun?" şeklinde garip tepkiler aldım:

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

"Son olarak küçük kızın ağabeyinin kolunda ısırık izi tespit edildiği iddiası ortaya atıldı. Bu tartışma üzerine 'Mesele aile içinde' yorumları bile yapıldı. Ne var ki Adli Tıp Kurumu raporuna göre ısırık izi Narin'e ait çıkmadı. Nefretle beslenen trollerin, medyanın etini çiğnediği ailenin içinde bulunduğu hâli siz düşünün. Bir hukuk devletinde, biraz reyting, iki üç de like alacağız diye insanların onurlarıyla, namuslarıyla oynamanın, hayatlarını kaydırmanın bedeli olması gerekmez mi?"

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Evet, ne yazık ki gelinen aşamada adaletin tecelli ettiğine dair şüphelerim var. Ailenin toplu hâlde öldürdükleri küçük çocuklarının cesedini yok etmesi için yabancı birine verdikleri iddiasını aklım almıyor.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Narin davasında karara şerh koyan mahkeme başkanının, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğine yönelik hukuki görüşlerin görmezden gelindiğini düşünüyorum.

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Herkesi geçtim, bir annenin 8 yaşındaki kızının öldürülmesine ortak olduğuna hükmetmek ve evlat acısının üstüne hapisliği yüklemek için, uzmanların hiçbir anlam ifade etmiyor dedikleri baz kayıtlarından ya da Narin'le son temas eden kişinin her seferinde değişen ifadelerinden daha güçlü delillere ihtiyaç yok mu?

Narin Güran davası bitti mi şimdi? Son temas eden kişinin değişen ifadeleri... | Melih Altınok yazdı

Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in bu davayla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum.