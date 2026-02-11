Trend
NASA’nın "kayıp Ay görüntüleri" hakkındaki gerçek 57 yıl sonra ortaya çıktı: Neden silindiler?
Ay'a inişin stüdyoda çekildiğini düşünenleri bile susturacak dev itiraf geldi! En net görüntülerin neden 'sessiz sedasız' yok edildiği ortaya çıkarken, NASA'nın arşivinde hala saklı tuttuğu 70mm filmler hakkındaki detaylar gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 13:14