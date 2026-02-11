NASA’nın "kayıp Ay görüntüleri" hakkındaki gerçek 57 yıl sonra ortaya çıktı: Neden silindiler?

Dodd'un vurguladığı en çarpıcı nokta ise şu: "O zamanlar kimse, gelecekte bu ham görüntüleri dijital olarak işleyip çözünürlüğünü (up-res) artırabilecek bir teknolojinin doğacağını hayal etmemişti."

Eğer o ham bantlar hayatta kalsaydı, bugün yapay zeka ve modern tarama teknikleriyle Ay yürüyüşünü neredeyse 4K kalitesinde izlememiz mümkün olabilirdi. Silinen şey aslında Ay'a gidildiğinin kanıtı değil, o kanıtın en yüksek çözünürlüklü kopyasıydı.