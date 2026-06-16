NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel devler liginde de sarsılmaz bir yer edinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı yeni seviye, tüm dünyada yankı uyandırdı. Peki, 60'tan fazla kritik verinin değerlendirildiği bu zorlu yarışta kim kaçıncı sırada?