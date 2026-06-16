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NATO'da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?
NATO'da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?
Global Firepower 2026 askeri güç raporu dengeleri altüst etti! KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu ile sahaya inen Türkiye, NATO sıralamasında tarihi bir sıçrama yaparak Avrupa devlerini gölgede bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu o yeni listenin detayları...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:33