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NATO'da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower 2026 askeri güç raporu dengeleri altüst etti! KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu ile sahaya inen Türkiye, NATO sıralamasında tarihi bir sıçrama yaparak Avrupa devlerini gölgede bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu o yeni listenin detayları...

Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:33
NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Küresel askeri dengeleri mercek altına alan 2026 yılı savunma raporu Global Firepower tarafından nihayet yayınlandı. Dünyanın gözünü çevirdiği bu yeni listede, NATO ittifakı içindeki kartlar adeta yeniden dağıtılıyor. Geleneksel Avrupa devleri konumlarını korumakta zorlanırken; KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi yerli üretim harikalarıyla sahaya inen Türkiye, ezberleri tamamen bozdu.

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel devler liginde de sarsılmaz bir yer edinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı yeni seviye, tüm dünyada yankı uyandırdı. Peki, 60'tan fazla kritik verinin değerlendirildiği bu zorlu yarışta kim kaçıncı sırada?

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

İşte Avrupa'yı gölgede bırakan ve Türkiye'nin tarihi yükselişini gözler önüne seren 2026'nın en güçlü orduları listesi...

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NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

32 - İZLANDA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

31 - KARADAĞ

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

30 - KUZEY MAKEDONYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

29 - LÜKSEMBURG

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

28 - ESTONYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

27 - LETONYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

26 - SLOVENYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

25 - LİTVANYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

24 - ARNAVUTLUK

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

23 - HIRVATİSTAN

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

22 - SLOVAKYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

21 - BULGARİSTAN

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

20 - BELÇİKA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

19 - MACARİSTAN

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

18 - ÇEKYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

17 - ROMANYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

16 - FİNLANDİYA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

15 - DANİMARKA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

14 - NORVEÇ

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

13 - PORTEKİZ

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

12 - HOLLANDA

NATO’da Kartlar Yeniden Dağıtıldı! 2026 Askeri Güç Listesinde Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

11 - YUNANİSTAN