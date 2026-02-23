NATO’nun en güçlüsü kim? 2026 güncel askeri güç listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu

TÜRKİYE, NATO'NUN GÜNEY KANADINDA RAKİPSİZ!

Savunma bütçesini stratejik bir kararlılıkla artıran ve Milli Muharip Uçak KAAN, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi oyun değiştirici platformlarını tam operasyonel hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2026 listesinin en dikkat çeken aktörü oldu. Geleneksel askeri güçler olan İngiltere, Fransa ve Almanya ile arasındaki stratejik makası kapatan Türkiye, NATO'nun en güçlü ilk 3 ordusundan biri olma yolunda dev bir adım attı.