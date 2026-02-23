Trend
NATO’nun en güçlüsü kim? 2026 güncel askeri güç listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası gurur kaynağı oldu
Savunma sanayisindeki İHA/SİHA devrimi ve yerli platformların envantere girmesiyle gövde gösterisi yapan Türkiye, 2026 askeri güç sıralamasında ezber bozdu. İşte NATO'nun yeni zirvesi ve TSK'nın hayranlık uyandıran yükselişi!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 09:00