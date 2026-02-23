Trend Galeri Trend Yaşam NATO’nun en güçlüsü kim? 2026 güncel askeri güç listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası gurur kaynağı oldu

NATO’nun en güçlüsü kim? 2026 güncel askeri güç listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası gurur kaynağı oldu

Savunma sanayisindeki İHA/SİHA devrimi ve yerli platformların envantere girmesiyle gövde gösterisi yapan Türkiye, 2026 askeri güç sıralamasında ezber bozdu. İşte NATO'nun yeni zirvesi ve TSK'nın hayranlık uyandıran yükselişi!

Giriş Tarihi: 23.02.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 09:00
Küresel askeri dengeleri mercek altına alan 2026 yılı "Military Strength Index" raporu açıklandı. 60'tan fazla kritik veri setinin (finansal istikrar, lojistik kabiliyet, aktif personel ve yapay zeka entegrasyonu) titizlikle incelendiği puanlamaya göre; orduların gücü artık sadece tank sayısıyla değil, "teknolojik otonomi" ile ölçülüyor.

TÜRKİYE, NATO'NUN GÜNEY KANADINDA RAKİPSİZ!

Savunma bütçesini stratejik bir kararlılıkla artıran ve Milli Muharip Uçak KAAN, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi oyun değiştirici platformlarını tam operasyonel hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2026 listesinin en dikkat çeken aktörü oldu. Geleneksel askeri güçler olan İngiltere, Fransa ve Almanya ile arasındaki stratejik makası kapatan Türkiye, NATO'nun en güçlü ilk 3 ordusundan biri olma yolunda dev bir adım attı.

İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ 2026 GÜNCEL SIRALAMASI...

32 - İZLANDA

31 - KARADAĞ

30 - KUZEY MAKEDONYA

29 - LÜKSEMBURG

28 - ESTONYA

27 - LETONYA

26 - SLOVENYA

25 - LİTVANYA

24 - ARNAVUTLUK

23 - HIRVATİSTAN

22 - SLOVAKYA

21 - BULGARİSTAN

20 - BELÇİKA

19 - MACARİSTAN

18 - ÇEKYA

17 - ROMANYA

16 - FİNLANDİYA

15 - DANİMARKA

14 - NORVEÇ

13 - PORTEKİZ

12 - HOLLANDA

11 - YUNANİSTAN