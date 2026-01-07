Trend Galeri Trend Yaşam Ne okulu var ne kursu: İşte dünyanın en tuhaf meslekleri

Ne okulu var ne kursu: İşte dünyanın en tuhaf meslekleri

Kimi uyuyarak para kazanıyor, kimi penguen sayıyor... Bu mesleklerin bazıları sadece cesaret isterken bazıları sıra dışı yetenekler gerektiriyor. İşte duyunca şaşkınlık yaşayacağınız o meslekler!

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:51