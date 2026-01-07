Ne okulu var ne kursu: İşte dünyanın en tuhaf meslekleri

Dünyanın en tuhaf meslekleri açıklandı. Listede yer alan meslekler görenleri hayrete düşüyor. İşte o liste... UYKU TESTÇİSİ Otel, yatak ya da yastık firmaları için uyuyup deneyimlerini rapor eder. Hem uyur hem para kazanır. ÇİKOLATA TADIMCISI Yeni çikolata çeşitlerini dener, tat, koku ve doku analizleri yapar. Oldukça seçici bir damak gerekir. PANDA BAKICISI Çin'de pandaların beslenmesi, temizliği ve sağlığıyla ilgilenir. KAYDIRAK DENETÇİSİ Su parklarındaki kaydırakları güvenlik ve eğlence açısından test eder. KOKU UZMANI (PARFÜMÖR) Parfüm, sabun ve mumlar için özel kokular tasarlar. Koku hafızası çok gelişmiş olmalı. PENGUEN SAYICISI Antarktika'da penguen nüfusunu takip eder. PROFESYONEL YEMEK TADIMCISI Restoranlar ve gıda firmaları için lezzet, sunum ve kalite değerlendirmesi yapar. VİDEO OYUN TESTÇİSİ Oyunları piyasaya çıkmadan oynar, hataları raporlar. PROFESYONEL GEZGİN Dünyayı dolaşıp deneyimlerini yazar, fotoğraflar. Senin seyahat merakına da yakışan bir meslek PROFESYONEL YAS TUTUCU Bazı ülkelerde cenazelerde aileye eşlik edip sembolik yas tutar. DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ Yaptıkları işi görenler şaşkına dönüyor. Adeta ölüme meydan okuyorlar. Üstelik birçok insan için bu mesleği yapabilmek epey rahatsız edici olacaktır. Lağımın içine dalıyorlar. TIKALI KANALLARI AÇIYORLAR Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle tıkanan kanalları açmak için lağım temizleyicileri insan ve kimyasal atıkların içine dalıyor. AŞIRI YAĞIŞ ALAN KENT Aşırı yağış alan Dakka'da 15 milyona yakın bir nüfus yaşıyor. ALTYAPI SORUNLARI BÜYÜK PROBLEM Altyapı sorunları bulunan kentte kanalizasyonların tıkanması büyük bir problem. Bu soruna karşı lağım temizleyicilerine başvuruluyor. KORUYUCU ÖNLEMLERİ YOK Ancak bu kişiler hiçbir koruyucu önlem almadan mikroplarla dolu lağım suyunun içine dalıyor. Lağım temizleyicileri işlerini yaparken, nefeslerini tutmak zorunda kalıyor. HER YIL ONLARCASI HAYATINI KAYBEDİYOR Her yıl onlarcası mesleklerinden ötürü yakalandıkları çeşitli hastalıklardan ölüyor. Lağım temizleyicileri günde 4.50 sterlinden başlayan ücretler kazanıyor. Bu da 80 TL gibi bir ücrete tekabül ediyor. İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ İŞTE DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİ