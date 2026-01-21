Trend Galeri Trend Yaşam Ne telefon hattı alabiliyorlar ne ehliyet! Modern teknoloji bu aileyi "yok" sayıyor

Ne telefon hattı alabiliyorlar ne ehliyet! Modern teknoloji bu aileyi "yok" sayıyor

Günümüzde akıllı telefonlarımızı açmaktan ülke sınırlarını geçmeye kadar her anımızda parmak uçlarımızı kullanıyoruz. Peki ya dünyadaki milyarlarca insanda bulunan o eşsiz çizgiler sizde hiç olmasaydı? Bangladeş'te yaşayan Sarker ailesi için bu bir varsayım değil, hayatı durma noktasına getiren genetik bir gerçek. Modern dünyanın biyometrik sistemlerine takılan ve adeta 'görünmez' ilan edilen bu ailenin dört kuşaktır süren mücadelesi, teknolojinin nasıl bir engele dönüşebileceğini gözler önüne seriyor

Giriş Tarihi: 21.01.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:30