Trend Galeri Trend Yaşam Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni 'dopamin siteleri' çılgınlığı deşifre oldu!

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni 'dopamin siteleri' çılgınlığı deşifre oldu!

Bitmek bilmeyen reklam baskısı altındaki Güney Koreli gençler alışveriş bağımlılığına karşılık çareyi dijital dünyada "sahte alışveriş" yapmakta buldu. Gerçek pazar yerlerini birebir taklit eden ancak günün sonunda ne karttan para çeken ne de eve ürün gönderen "dopamin siteleri", alışveriş krizine giren insanlara aradıkları o anlık haz ve tatmin dalgasını tamamen bedavaya sunuyor. Ancak psikologlar, bu sahte ritüelin bağımlılığı köreltmek yerine beyni daha büyük bir tüketim çılgınlığına sürükleyebileceği konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:59
Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Modern dünyanın en yaygın psikolojik rahatsızlıklarından biri olan ve bireyleri kontrolsüzce harcama yapmaya iten alışveriş bağımlılığı, teknoloji dünyasını sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Güney Kore'de hızla yayılan ve "dopamin siteleri" olarak adlandırılan yeni nesil platformlar, e-ticaret sitelerinin sunduğu satın alma yolculuğunun her bir saniyesini kusursuz bir şekilde taklit ederek bu bağımlılığın kimyasını hedef alıyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Sitelerin içerisine girdiğinizde karşınıza yüzlerce farklı ürün, gerçekçi kullanıcı yorumları, yıldızlı puanlamalar ve cazip kampanya afişleri çıkıyor. Alışveriş krizi anında siteye giren bir bağımlı, beğendiği ürünleri sepetine ekliyor, adres bilgilerini dolduruyor ve satın alma işlemini onaylıyor.

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Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Sistem, kullanıcının beynindeki o tanıdık ödül mekanizmasını tetiklemek için gerçek sitelerin

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

NE YEMEK NE KURYE EVE ASLA GELMİYOR

Sahte sipariş onaylandığı andan itibaren uygulama, alışveriş bağımlılarının en çok bağlandığı o "beklenti ve heyecan" evresini beslemek için anlık bildirimler göndermeye başlıyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Ekranda hayali bir kuryenin siparişi kabul ettiği, depodan paketi aldığı ve verilen adrese doğru yola çıktığı bilgisi net bir şekilde görünüyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarının ekranından kuryenin harita üzerindeki ilerleyişini sokak sokak canlı olarak takip edebiliyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

İşin en çarpıcı tarafı ise haritadaki rota tamamlansa da kapıya hiçbir zaman bir paket teslim edilmiyor ve kullanıcının kredi kartından tek bir kuruş bile tahsil edilmiyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Tamamen hayal ürünü olan bu süreç, alışveriş bağımlılarına maddi bir çöküş yaşatmadan, aradıkları o meşhur satın alma sürecini özgürce yerine getirme şansı tanıyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

BEYNİ KANDIRIYOR

Bu sahte mağazaları aktif olarak kullanan Güney Koreli gençler, yaşadıkları deneyimin gerçek bir alışveriş çılgınlığından neredeyse hiçbir farkı olmadığını ifade ediyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Gelecek hiçbir ürün olmadığını ve sistemin bir simülasyondan ibaret olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen, sipariş verme ve kuryeyi bekleme sürecinde içlerinde büyük bir heyecan ve beyinde güçlü bir dopamin salgısı hissettiklerini belirtiyorlar.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Bu durum, alışveriş bağımlılığında asıl amacın ürüne sahip olmak değil, "satın alma eyleminin kendisine ve o anlık heyecana aşık olmak" olduğu yönündeki psikolojik tezleri sonuna kadar doğruluyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Bağımlılar bu siteler sayesinde kredi kartlarını patlatmadan, borç batağına saplanmadan sadece içlerindeki o sinsi dürtüyü geçici olarak dindirmek için bu bedava haz deposunu bir kaçış kapısı olarak kullanıyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

UZMANLAR BÜYÜK RİSK KONUSUNDA UYARIYOR

Güney Kore sınırları içinde şimdiden devasa bir kitle bulan bu dopamin siteleri, psikoloji dünyasını ise çok ciddi bir biçimde ikiye bölmüş durumda.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Bazı uzmanlar bu sitelerin alışveriş krizi anlarında bir tür "metadon" veya zarar azaltma yöntemi olarak kullanılabileceğini savunuyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Ancak çok daha büyük bir uzman kitlesi, bu sahte tatminin arkasında çok daha derin bir psikolojik tehlikenin saklandığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Dijital alışveriş sürecini bu denli sıkı taklit eden platformların, harcanan para olmasa bile bireylerdeki sürekli ve tekrarlayıcı tüketim davranışlarını, yani bağımlılık reflekslerini daha da kemikleştireceği belirtiliyor.

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni ’dopamin siteleri’ çılgınlığı deşifre oldu!

Psikologlar, bu sahte sitelerle beyni sürekli satın alma eylemine antrenmanlı tutmanın, ilerleyen dönemlerde bireylerin gerçek hayatta bir kampanya gördüklerinde harcama dürtüsünü ve alışveriş krizlerini katbekat artırabileceğini vurguluyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör