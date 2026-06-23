Trend Galeri Trend Yaşam Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni 'dopamin siteleri' çılgınlığı deşifre oldu!

Ne ürün geliyor ne para çekiliyor! Güney Koreli gençlerin yeni 'dopamin siteleri' çılgınlığı deşifre oldu!

Bitmek bilmeyen reklam baskısı altındaki Güney Koreli gençler alışveriş bağımlılığına karşılık çareyi dijital dünyada "sahte alışveriş" yapmakta buldu. Gerçek pazar yerlerini birebir taklit eden ancak günün sonunda ne karttan para çeken ne de eve ürün gönderen "dopamin siteleri", alışveriş krizine giren insanlara aradıkları o anlık haz ve tatmin dalgasını tamamen bedavaya sunuyor. Ancak psikologlar, bu sahte ritüelin bağımlılığı köreltmek yerine beyni daha büyük bir tüketim çılgınlığına sürükleyebileceği konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:59