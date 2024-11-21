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Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: “Meğer altında öyle bir neden varmış ki…”

Havaların soğumasıyla gelmesiyle birlikte izleyicilerin favori dizilerine geri dönüp tekrar izleme eğilimi de artıyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın sandığımızdan daha faydalı olabileceğini belirtiyor. Peki neden aynı dizileri tekrar izliyoruz ve sağlığımıza nasıl bir katkısı bulunuyor? Cevabını uzmanı verdi.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:49
Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: Meğer altında öyle bir neden varmış ki…

Psikoterapist Jill Lewis'in açıklamalarına göre, bildiğimiz dizileri ve filmleri tekrar izlemek ruh sağlığı açısından birçok olumlu etki yaratıyor. Özellikle günlük hayatın yoğun stresi altında, daha önce izlenmiş yapımları tercih etmek, izleyicilere güvenli bir sığınak sunuyor.

Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: Meğer altında öyle bir neden varmış ki…

Uzmanlar, sevilen yapımların tekrar izlenmesinin bir tür "kendine bakım" aktivitesi olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Bu aktivite, zihinsel olarak rahatlamanın ve günlük stresten uzaklaşmanın etkili bir yolu olarak görülüyor.

Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: Meğer altında öyle bir neden varmış ki…

Ancak uzmanlar, her ne kadar bu alışkanlık faydalı olsa da, aşırıya kaçılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor. İzleme alışkanlığının günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladığı noktada, durumun gözden geçirilmesi öneriliyor.

Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: Meğer altında öyle bir neden varmış ki…

Psikoterapist Jill Lewis, sevilen dizi ve filmleri tekrar izlemenin psikolojik faydalarına ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu. Lewis, bu alışkanlığın neden bu kadar yaygın ve faydalı olduğunu anlattı.

Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: Meğer altında öyle bir neden varmış ki…

Lewis'e göre, bilinen bir yapımı izlemek, izleyicilere benzersiz bir güvenlik hissi veriyor.

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