Trend Galeri Trend Yaşam Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: “Meğer altında öyle bir neden varmış ki…”

Neden aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleriz? Psikoterapist açıkladı: “Meğer altında öyle bir neden varmış ki…”

Havaların soğumasıyla gelmesiyle birlikte izleyicilerin favori dizilerine geri dönüp tekrar izleme eğilimi de artıyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın sandığımızdan daha faydalı olabileceğini belirtiyor. Peki neden aynı dizileri tekrar izliyoruz ve sağlığımıza nasıl bir katkısı bulunuyor? Cevabını uzmanı verdi.