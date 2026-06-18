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Nem çekip eridiği için düşman ilan edilmişti! Tam 1 milyon blokla yapılan o oteli görenler inanamıyor...
Nem çekip eridiği için düşman ilan edilmişti! Tam 1 milyon blokla yapılan o oteli görenler inanamıyor...
Yüzyıllar boyunca nem çekmesi ve erimesi nedeniyle inşaat sektörünün "azılı düşmanı" olarak kabul edilen tuz, ezber bozan bir projeyle taşıyıcı yapı elemanına dönüştürüldü. Bolivya'daki devasa bir tuz düzlüğünde tamamen sıkıştırılmış tuz bloklarından inşa edilen sıra dışı otel, mimarlık dünyasında tüm kuralları yeniden yazıyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 12:22