Nem çekip eridiği için düşman ilan edilmişti! Tam 1 milyon blokla yapılan o oteli görenler inanamıyor...

Mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu yapıda sadece duvarlar ve zeminler değil; iç mekandaki masalar, sandalyeler, yataklar ve dekoratif heykeller de tamamen tuzdan üretildi.Yapının orijinalliğini ve hijyenini korumak adına, otel içinde tuzdan yapılmış duvarları, sandalye ve masaları yalamak ise kesinlikle yasaklandı.