Nevşehir'deki Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti 10 yıl sonra çözüldü: Katil aileden çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı Köyü'nde 2016 yılında işlenen ve yıllarca aydınlatılamayan Fatma ve İbrahim Teryaki cinayetinin, 10 yıl sonra çözüme kavuştuğunu açıkladı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini belirten Bakan Gürlek, "Şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı." dedi.
Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 18:40