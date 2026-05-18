Nevşehir'deki Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti 10 yıl sonra çözüldü: Katil aileden çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı Köyü'nde 2016 yılında işlenen ve yıllarca aydınlatılamayan Fatma ve İbrahim Teryaki cinayetinin, 10 yıl sonra çözüme kavuştuğunu açıkladı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini belirten Bakan Gürlek, "Şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı." dedi.

Kerim CENGİL
MEHTAP AYDOĞAN
Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 18:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradenin sonuçlarını vermeye devam ettiğini belirtti.

"Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

KATİL AİLE İÇİNDEN ÇIKTI

"Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

CİNAYETİN GERÇEK FAİLİ TUTUKLANDI

Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÜRGÜP #NEVŞEHİR #AKIN GÜRLEK