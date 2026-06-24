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New York'un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip "Hayalet Şehri"

Kulakları sağır eden trafik kornaları, iğne atsanız yere düşmeyecek kaldırımlar, bitmeyen bir kaos ve kalabalık… Karşınızda milyarlarca dolar harcanarak ormanın tam ortasına inşa edilen ama kimsenin yaşamadığı, dünyanın en tuhaf ve en büyük hayalet şehri!

Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:53
New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Myanmar'ın (eski adıyla Burma) başkenti olan Nepido'ya ayak bastığınızda kendinizi bir bilim kurgu filminin setinde veya devasa bir bilgisayar oyununun "henüz oyuncuların girmediği" bir haritasında gibi hissedersiniz.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Şehrin en akıl almaz detayı, parlamentoya çıkan 20 şeritli (10 gidiş, 10 geliş) devasa otoyoludur. Dünyanın en kalabalık şehirlerinde bile nadir görülen bu devasa yolda... trafik yoktur!

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Otoyol o kadar boştur ki, bazen sokak köpeklerinin 20 şeridin ortasında uyuduğunu veya turistlerin yolun tam ortasında durup rahatça fotoğraf çektirdiğini görebilirsiniz.

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New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Koca Şehir Neden Ormanın Ortasına Saklandı?

Peki neden böyle devasa bir şehir sıfırdan inşa edildi ve neden kimse burada yaşamıyor?

Cevap, ülkeyi yöneten askeri cuntanın gizemli kararlarında saklı. 2005 yılında hükümet, eski başkent Yangon'un denizden gelebilecek olası bir işgale karşı savunmasız olduğunu ve fazla kalabalıklaştığını düşündü. Çözüm olarak, haritanın tam ortasında, balta girmemiş bir ormanlık alanı gizlice temizlemeye başladılar.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Milyarlarca dolar harcanarak devasa hükümet binaları, lüks villalar, 4 golf sahası ve devasa bir safari parkı inşa edildi. Ancak tek bir sorun vardı: Halkın buraya taşınmaya ne parası ne de niyeti vardı.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Lüksün ve Yalnızlığın Zirvesi

Bugün Nepido, tam donanımlı bir metropolün sahip olması gereken her şeye sahip ama "ruh" hariç.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Kesintisiz Elektrik ve Wi-Fi: Ülkenin geri kalanı sık sık elektrik kesintileriyle boğuşurken, bu hayalet şehirde 7/24 kesintisiz elektrik ve yüksek hızlı internet var.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Boş Lüks Oteller: Yabancı diplomatlar ve yatırımcılar için devasa otel bölgeleri kuruldu. Ancak bu otellerin çoğu, devasa lobilerinde sadece birkaç çalışanın beklediği bomboş binalardan ibaret.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri

Devasa Alışveriş Merkezleri: Rafları tıka basa dolu devasa süpermarketlerde ve AVM'lerde, kasiyerler gün boyu tek bir müşteri görmeden mesai bitiriyor.

New York’un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip Hayalet Şehri