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New York'un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip "Hayalet Şehri"
New York'un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip "Hayalet Şehri"
Kulakları sağır eden trafik kornaları, iğne atsanız yere düşmeyecek kaldırımlar, bitmeyen bir kaos ve kalabalık… Karşınızda milyarlarca dolar harcanarak ormanın tam ortasına inşa edilen ama kimsenin yaşamadığı, dünyanın en tuhaf ve en büyük hayalet şehri!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:53