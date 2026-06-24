New York'un 6 katı büyüklüğünde ama insan yok: 20 şeritli yolları olan dünyanın en garip "Hayalet Şehri"

Koca Şehir Neden Ormanın Ortasına Saklandı?

Peki neden böyle devasa bir şehir sıfırdan inşa edildi ve neden kimse burada yaşamıyor?

Cevap, ülkeyi yöneten askeri cuntanın gizemli kararlarında saklı. 2005 yılında hükümet, eski başkent Yangon'un denizden gelebilecek olası bir işgale karşı savunmasız olduğunu ve fazla kalabalıklaştığını düşündü. Çözüm olarak, haritanın tam ortasında, balta girmemiş bir ormanlık alanı gizlice temizlemeye başladılar.