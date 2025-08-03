Trend Galeri Trend Yaşam Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

Yerli sosyal medya girişimi NEXT Sosyal ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'de geliştirilen ve TEKNOFEST'te tanıtımı yapılan platform, kullanıcı sayısıyla dikkatleri üzerine çekti. Güvenli ve reklamsız kullanım sunan uygulama, 700 bin kullanıcıyı geride bıraktı. Peki, Peki, Next Sosyal nedir, nereden giriş yapılır? İşte platform hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 16:27
Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

NEXT Sosyal, Türkiye'nin dijital dünyasında hızla yükseliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın tanıttığı uygulama, veri güvenliği ve dijital özgürlük ilkeleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST'in genç girişimcileri tarafından geliştirilen yerli platform, 700 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Peki, NEXT Sosyal'e nasıl kayıt olunur, nasıl giriş yapılır? İşte merak edilenler…

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur ve tamamen yerli altyapıya sahiptir. Sunucular Türkiye'de bulunduktan dolayı verileriniz yerli ortamda tutulur.

Bu platformda reklamlar yoktur ve algoritma yerine tamamen kullanıcı tercihleriyle etkileşim kurulur.

Platforma masaüstü üzerinden de erişebilirsiniz.

Eğer hesabınızı silmek isterseniz, profil ayarlarından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

NEXT SOSYAL ÖZELLİKLERİ NELER?

Reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir deneyim sunan platform, kullanıcı verilerini Türkiye'deki güvenli sunucularda saklayarak veri gizliliğine öncelik veriyor.

Kullanıcılar, metin, görsel, video ve anket gibi çeşitli formatlarda içerikler paylaşabiliyor, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir akış oluşturabiliyor.

Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımların etkisini ölçme imkanı sunarken, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıyor.

NEXT Sosyal'in öne çıkan özelliklerinden biri, T3 Vakfı ve Baykar tarafından geliştirilen "T3AI" adlı yapay zeka robotu.

"Ahlaklı yapay zeka" vizyonuyla tasarlanan T3AI, çok dilli içerik desteği ve hızlı yanıtlarla kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

NEXT Sosyal'in en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise, açık kaynak kodlu bir platform olması. Bu, geliştiricilerin platformun altyapısını inceleyebileceği, özelleştirebileceği ve hatta kendi projelerinde kullanabileceği anlamına geliyor.

Açık kaynak kodlarının yayınlanması, NEXT Sosyal'i yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp, teknoloji toplulukları ve geliştiriciler için bir inovasyon merkezi haline getiriyor.

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

NEXT SOSYAL'E NASIL KAYIT OLUNUR VE İNDİRİLİR?

NEXT Sosyal'e katılmak oldukça kolay. Hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden erişilebilen platform, kayıt ve giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamanıza olanak tanıyor. İşte NEXT Sosyal kayıt olma adımları:

Uygulama veya Web Sitesine Erişim

Mobil Kullanıcılar: Next Sosyal uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arama çubuğuna "NEXT Sosyal" yazarak uygulamayı bulun ve yükleyin.

Web Kullanıcıları: Tarayıcınızdan "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresine giderek kayıt işlemini başlatabilirsiniz.

Kayıt Olma Süreci

Uygulamayı açtıktan veya web sitesine girdikten sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda "TEKNOFEST Sosyal" sunucusunu seçin.

"T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Kayıt ekranında ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgileri girin.

Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu girerek hesabınızı doğrulayın.

NEXT SOSYAL KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

NEXT SOSYAL ÜYE GİRİŞİ

Daha önce üye olduysanız, "Giriş Yap" butonuna tıklayın, TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçin ve "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğiyle e-posta veya telefon numaranızla giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra profilinizi kişiselleştirmek için fotoğraf, kapak resmi ve biyografi ekleyebilirsiniz.

İçerik Paylaşımı ve Kullanım

NEXT Sosyal'de metin, görsel, video ve anket paylaşımları yapabilir, diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilir ve ilgi alanlarınıza göre topluluklar keşfedebilirsiniz. Platform, sade ve kullanıcı odaklı arayüzüyle dikkat çekiyor.

NEXT SOSYAL ÜYE GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Türkiye’nin yeni sosyal platformu Next Sosyal nereden giriş yapılır?

Bayraktar'ın açıklamaları özetle şöyle:
NEXT sosyal açık kaynaklı bir platform. İlk defa bugün topluma duyurduk. Çift kaynak temelli bir platform. Açık kaynaklı sosyal medya geliştirmek isteyen herkes kullanabilecek. Proje bu maksatla açık kaynaklı geliştirildi.

Anlık kullanıcı sayısını paylaşan Selçuk Bayraktar, Next Sosyal'in 622.416 kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bayraktar, kısa bir sürede ulaştığı kullanıcısı sayısı ile dikkat çeken NEXT Sosyal için "Yıllardır düşündüğümüz bir projeydi. Teknofest girişimcilerinin kurduğu teknoloji şirketinde teknik alt yapısını kurduk. Açık kaynaklı bir yolla gittiler. Sosyal medyanın nasıl yönetildiği konusunda da şeffaf bir platform" ifadelerini kullandı.

Bugün sosyal medya toplumu birbirine düşürmek için kullanılan bir mecra. Zaman zaman devlet başkanlarının sosyal medyadan atıldığını gördük. Bir taziye yayınladığım için hesabımın kapatıldığına şahit oldum. NEXT'teki ortak akıl bu ismi koydu. İngilizce olmasının nedeni küresel anlamda yayılması için. Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. İsteyen alsın dilerse üniversiteler kullansın. İsim önerilerine de açığız. Halihazırda küresel anlamdaki tarafı için NEXT dedik ama Türkiye tarafı için ismi değiştirebiliriz.