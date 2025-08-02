Trend Galeri Trend Yaşam Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, kullanıcılarına reklamsız, sansürsüz ve güvenli bir dijital ortam sunarak dijital bağımsızlık yolunda öncü oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de dijital özgürlüğü hedefleyen Next Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilmiş özgün bir platformdur. Açık kaynak kodları sayesinde şeffaflığı ön planda tutan bu platform, global arenada da büyük ilgi görüyor. Peki, Next Sosyal nedir ve nasıl üye olunur? İşte Next Sosyal'in web üzerinden giriş ve kayıt adımları!

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:44
Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında öncü ruhu TEKNOFEST, şimdi dijital dünyada yepyeni bir heyecan yaratıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderliğinde, genç Türk girişimciler tarafından geliştirilen Next Sosyal platformu, kullanıcı dostu tasarımı, reklamsız deneyimi ve yüksek veri güvenliği ile fark yaratıyor. Peki, Next Sosyal'e üyelik işlemleri nasıl yapılır ve web üzerinden giriş ile kayıt ekranı nasıl kullanılır?

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, TEKNOFEST ekosisteminden doğmuş, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformudur. Reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız yapısıyla dikkat çeken platform, kullanıcı verilerini Türkiye'deki güvenli sunucularda saklayarak gizliliğe büyük önem veriyor. Selçuk Bayraktar'ın CNN Türk'te tanıttığı Next Sosyal, kısa sürede 700 bini aşkın kullanıcıya ulaşarak geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Kullanıcılar; metin, fotoğraf, video ve anket gibi farklı içerik formatlarını paylaşabilir, ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir akış deneyimi yaşayabilir. Ayrıca platformun entegre yapay zeka botu "T3AI", çok dilli destek ve hızlı yanıtlarıyla kullanıcı deneyimini daha da geliştirmektedir.

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Next Sosyal'in öne çıkan en önemli özelliklerinden biri, tamamen açık kaynak kodlu bir platform olmasıdır. Bu sayede geliştiriciler, platformun altyapısını inceleyebilir, kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve projelerinde kullanabilirler. Açık kaynak kodlarının paylaşılması, Next Sosyal'i sadece bir sosyal medya mecrası olmaktan çıkararak, teknoloji toplulukları ve yazılım geliştiriciler için bir inovasyon ve iş birliği merkezi haline getiriyor.

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

NEXT SOSYAL'E NASIL ÜYE OLUNUR? WEB GİRİŞ VE KAYIT EKRANI

Next Sosyal'e katılmak son derece basit ve kullanıcı dostu bir süreçle gerçekleşiyor. Hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişim sağlanabilen platform, kayıt ve giriş işlemlerini hızlıca tamamlamanıza imkan tanıyor. İşte Next Sosyal'e kayıt olmanın adımları:

Uygulama veya Web Sitesine Erişim

Mobil Kullanıcılar: Next Sosyal uygulamasını Google Play Store ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirip, "Next Sosyal" yazarak kolayca bulabilirsiniz.

Web Kullanıcıları: Tarayıcınızdan https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum adresine girerek kayıt işlemini başlatabilirsiniz.

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

KAYIT İŞLEMİ

Uygulamayı açın veya web sitesine girip "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Açılan listeden "TEKNOFEST Sosyal" sunucusunu seçin.

"T3 SSO ile Devam Et" seçeneğini seçin.

Kayıt formunda ad, soyad, e-posta, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi girin.

Telefonunuza gönderilen SMS doğrulama kodunu girerek hesabınızı onaylayın.