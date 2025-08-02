Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

NEXT SOSYAL'E NASIL ÜYE OLUNUR? WEB GİRİŞ VE KAYIT EKRANI

Next Sosyal'e katılmak son derece basit ve kullanıcı dostu bir süreçle gerçekleşiyor. Hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişim sağlanabilen platform, kayıt ve giriş işlemlerini hızlıca tamamlamanıza imkan tanıyor. İşte Next Sosyal'e kayıt olmanın adımları:

Uygulama veya Web Sitesine Erişim

Mobil Kullanıcılar: Next Sosyal uygulamasını Google Play Store ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirip, "Next Sosyal" yazarak kolayca bulabilirsiniz.

Web Kullanıcıları: Tarayıcınızdan https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum adresine girerek kayıt işlemini başlatabilirsiniz.