Trend Galeri Trend Yaşam Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Next Sosyal nedir, nasıl çalışır, üyelik işlemleri nereden yapılır? Üye giriş ekranı erişime açıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, kullanıcılarına reklamsız, sansürsüz ve güvenli bir dijital ortam sunarak dijital bağımsızlık yolunda öncü oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de dijital özgürlüğü hedefleyen Next Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilmiş özgün bir platformdur. Açık kaynak kodları sayesinde şeffaflığı ön planda tutan bu platform, global arenada da büyük ilgi görüyor. Peki, Next Sosyal nedir ve nasıl üye olunur? İşte Next Sosyal'in web üzerinden giriş ve kayıt adımları!