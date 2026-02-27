Trend Galeri Trend Yaşam Niğde'de okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma kar tatili için Niğde Valiliği açıklama yaptı!

Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarılarının ardından "yarın Niğde'de okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Olumsuz hava koşullarının artmasıyla birlikte, gözler 27 Şubat Cuma günü için Valilikten gelecek okul tatili duyurusuna çevrildi. 26 Şubat Cuma Niğde'de okul var mı yok mu?

Niğde genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yarın okulların durumu merak konusu oldu. Şehirdeki kar yağışının ardından öğrenci ve veliler, "Niğde'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı için Valilik açıklamasına odaklandı. 27 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu Niğde Valiliği tarafından yapılacak duyuruyla netlik kazanacak.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde Valiliği, 27 Şubat Cuma günü olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği için bazı bölgelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırli, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağaççar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli Köyleri ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yukarıdaki yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca, Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerlerde görev yapan ilimiz genelindeki malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarımız da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.