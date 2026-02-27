Niğde’de okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 27 Şubat Niğde’de okul var mı, yok mu?

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde Valiliği, 27 Şubat Cuma günü olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği için bazı bölgelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırli, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağaççar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli Köyleri ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yukarıdaki yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca, Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerlerde görev yapan ilimiz genelindeki malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarımız da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.