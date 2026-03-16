Niğde'de otomobil şarampole yuvarlandı! İkisi de henüz 24 yaşındaydı...

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada henüz 24 yaşında olan iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2026 10:53
NİĞDE'de şarampole yuvarlanan otomobildeki Enes Ağaçcı (24) ile Aleyna Nur Özcan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Niğde'deki korkunç kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi. Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACN 748 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.