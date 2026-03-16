Niğde'de otomobil şarampole yuvarlandı! İkisi de henüz 24 yaşındaydı...

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada henüz 24 yaşında olan iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.03.2026 10:53