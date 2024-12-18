Trend Galeri Trend Yaşam Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Özçelik'in bir süredir davalık olduğu bir başka borsacı Enver Çevik hakkında bilgi edinmek ve davayı etkilemek için polis memurlarına rüşvet verdiği, memurların da bunu koordineli bir şekilde yaptığı öne sürülmüştü. Şüphelilerden Ali A.'nın ifadesinde dedektiflik yaptığı için bu işlere bulaştığını söyleyerek itiraf gibi ifade verdiği ortaya çıktı. Ali A. "2019 yılında özel dedektiflik işleriyle uğraştım. Restoranda bir memur tanıdım ailece görüşmeye başladık. Böyle bir suça alet olmak istemezdim ama olmuşum galiba bu işlere bulaştığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi.