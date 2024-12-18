Trend Galeri Trend Yaşam Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Özçelik'in bir süredir davalık olduğu bir başka borsacı Enver Çevik hakkında bilgi edinmek ve davayı etkilemek için polis memurlarına rüşvet verdiği, memurların da bunu koordineli bir şekilde yaptığı öne sürülmüştü. Şüphelilerden Ali A.'nın ifadesinde dedektiflik yaptığı için bu işlere bulaştığını söyleyerek itiraf gibi ifade verdiği ortaya çıktı. Ali A. "2019 yılında özel dedektiflik işleriyle uğraştım. Restoranda bir memur tanıdım ailece görüşmeye başladık. Böyle bir suça alet olmak istemezdim ama olmuşum galiba bu işlere bulaştığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:47
Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

Geçtiğimiz aylarda başlayan borsacıların savaşında yeni bir raund yaşandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına aldı.

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik, ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Nihat Özçelik ve berberindeki 8 kişi tutuklandı. Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı.

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.

Nihat Özçelik tutuklanmıştı: Borsacıların savaşında dedektiften itiraf! Galiba suça alet oldum!

LOG KAYITLARINDA BİRÇOK İSİM ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının Emniyet Müdürlüğü Log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ., Kemal A., İstiradi D., Tufan K., isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü. Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.

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