Trend Galeri Trend Yaşam Norm Ender Parla (100. Yıl Marşı) sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla (100. Yıl Marşı) şarkı sözleri ve bestesi

Norm Ender Parla (100. Yıl Marşı) sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla (100. Yıl Marşı) şarkı sözleri ve bestesi

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Norm Ender tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen "Parla" isimli eser Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına giriyor. 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılacak olan beste, genç nesillere milli değerleri aşılamada önemli bir rol oynayacak. Norm Ender'in kaleme aldığı bu marş, sözleri ve bestesiyle dikkat çekiyor. İşte, Norm Ender Parla (100. Yıl Marşı) şarkı sözleri ve bestesi...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:24
Norm Ender Parla 100. Yıl Marşı sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla 100. Yıl Marşı şarkı sözleri ve bestesi

Norm Ender'in kaleme aldığı Parla (100. Yıl Marşı) şarkı sözleri merak ediliyor. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından yapılan açıklamada, "Parla Marşı, 2025'ten itibaren EBA ve dijital platformlarda gençlerimizle buluşacak" denildi. İşte, Norm Ender Parla (100. yıl marşı) şarkı sözleri

Norm Ender Parla 100. Yıl Marşı sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla 100. Yıl Marşı şarkı sözleri ve bestesi

NORM ENDER'İN 'PARLA'SI MEB MÜFREDATINA GİRİYOR

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ünlü müzisyen Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.

Norm Ender Parla 100. Yıl Marşı sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla 100. Yıl Marşı şarkı sözleri ve bestesi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Parla' isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak.

Norm Ender, duyuruyu kendi sosyal medya hesabından; "Bir tebriğinizi alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Norm Ender Parla 100. Yıl Marşı sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla 100. Yıl Marşı şarkı sözleri ve bestesi
NORM ENDER PARLA (100. YIL MARŞI) SÖZLERİ
Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram
Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, parla, parla, 100 yaşındasın
Norm Ender Parla 100. Yıl Marşı sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla 100. Yıl Marşı şarkı sözleri ve bestesi
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