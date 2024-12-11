Norm Ender Parla (100. Yıl Marşı) sözleri: MEB müfredatına giriyor! İşte Parla (100. Yıl Marşı) şarkı sözleri ve bestesi

Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram

Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam

Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla

"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın