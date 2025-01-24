Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR YOL KATETTİ"

Enflasyonla mücadelenin ve para politikasındaki kararlılığın not artırımı için önemli bir dayanak oluşturduğunu söyleyen Kaymakçı, bu hususta makroekonomik göstergeler, yapısal reformlar, dış finansman ihtiyacının karşılanma kapasitesi ve küresel ekonomik koşullar gibi faktörlerin önemine dikkat çekti.

"Türkiye'nin ekonomi politikalarının orta vadeli sonuçları ve makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlam bir temele oturduğunun artık kabullenilmiş olması not artırımlarının beklenildiği üzere gelişmesi açısından gerekli bir şart konumundadır" diyen Kaymakçı, Türkiye'nin bu konuda önemli bir yol katettiğini söyledi.