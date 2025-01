Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Türkiye'ye ilişkin kararını açıklayacak. Geçtiğimiz yıl 2 kademe not artışında bulunan Moody's'in not artırımına devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan 2024'te para politikasının etkisiyle CDS tarafında da olumlu bir tablo vardı. Gelebilecek bir not artışı CDS'i nasıl etkiler? Not artışı ülkeler için neden önemlidir? İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı, Sabah.com.tr'ye açıkladı.