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Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı
Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı
2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kademe not artırımı alan Türkiye, artan güvenin etkisiyle uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Bugün Moody's'in, 31 Ocak'ta ise Fitch'in Türkiye'ye ilişkin yeni kararları belli olacak. Peki not artışı gelecek mi? Olası bir not artışı CDS'i nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı 'Türkiye önemli bir yol katetti' diyerek merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:19