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Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kademe not artırımı alan Türkiye, artan güvenin etkisiyle uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Bugün Moody's'in, 31 Ocak'ta ise Fitch'in Türkiye'ye ilişkin yeni kararları belli olacak. Peki not artışı gelecek mi? Olası bir not artışı CDS'i nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı 'Türkiye önemli bir yol katetti' diyerek merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:19
Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Türkiye'ye ilişkin kararını açıklayacak. Geçtiğimiz yıl 2 kademe not artışında bulunan Moody's'in not artırımına devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan 2024'te para politikasının etkisiyle CDS tarafında da olumlu bir tablo vardı. Gelebilecek bir not artışı CDS'i nasıl etkiler? Not artışı ülkeler için neden önemlidir? İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı, Sabah.com.tr'ye açıkladı.

Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

TÜRKİYE İÇİN NOT ARTIŞI GELECEK Mİ?

Yurt içi piyasada gözler Moody's'den gelecek açıklamalara çevrildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Türkiye'ye ilişkin kararını açıklayacak. 2024'ün Ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çeviren kurum, Temmuz ayında ise B3 olan kredi notunu iki kademe birden artırarak B1'e yükseltti. Böylece Fitch ve Standart Poors'un ardından Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak yükselten üçüncü reyting şirketi oldu. Türkiye de 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kademe not artırımı alan tek ülke oldu. Peki bugün bir not artışı gelecek mi? Olası bir not artışı CDS'i nasıl etkiler? İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR YOL KATETTİ"

Enflasyonla mücadelenin ve para politikasındaki kararlılığın not artırımı için önemli bir dayanak oluşturduğunu söyleyen Kaymakçı, bu hususta makroekonomik göstergeler, yapısal reformlar, dış finansman ihtiyacının karşılanma kapasitesi ve küresel ekonomik koşullar gibi faktörlerin önemine dikkat çekti.

"Türkiye'nin ekonomi politikalarının orta vadeli sonuçları ve makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlam bir temele oturduğunun artık kabullenilmiş olması not artırımlarının beklenildiği üzere gelişmesi açısından gerekli bir şart konumundadır" diyen Kaymakçı, Türkiye'nin bu konuda önemli bir yol katettiğini söyledi.

Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

NOT ARTIŞI GELECEK Mİ?

Kaymakçı, 2024 yılında gelen not artırımlarının, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerde ve finansal reformlarda sergilediği güçlü performansının bir yansıması olarak okunabileceğini ve Moody's ile Fitch'in açıklayacakları değerlendirmelerde bu olumlu gidişatı takip edebileceklerini ifade etti.

Not artışı gelecek mi? Ekonomist Kaymakçı ‘Türkiye önemli bir yol katetti’ diyerek açıkladı

Enflasyonla mücadelede gösterilen ilerleme, mali disiplin ve piyasa süreçlerinin dengelenme çabalarının uluslararası çevrelerde karşılık bulabileceğini ifade eden Kaymakçı, not artırımlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sadece ekonomik değişkenlere değil, aynı zamanda siyasi ve jeopolitik dinamiklere de bağlı olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Türkiye'nin mevcut olumlu ekonomik tablosuna rağmen, geçmişte olduğu üzere derecelendirme süreçlerinde siyasi etkilerin rol oynayabileceğini de göz ardı etmemek lazımdır. Bölgemizde kaos yaratmaktan başka bir tarihi geçmişi olmayan bazı unsurların, aynı zamanda uluslararası finans çevrelerinde nasıl bir tarihsel etkinliğe sahip olduğunu hatırlatmak ile bu konuyu geçiştirmek isterim. Bu nedenle, konunun yalnızca ekonomik bir perspektiften ele alınmasının, eksik ve yetersiz bir analiz sunacağı kanaatindeyim; zira sorunun tarihi, siyasi, jeopolitik ve teo-politik boyutları göz ardı edilemez."

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