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Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Haritada yerini bulmak için büyütece ihtiyaç duyacağınız, yüz ölçümüyle ezber bozan dünyanın en küçük 10 ülkesini mercek altına aldık! Bu topraklarda sınırları aşmak için pasaporta veya vizeye değil, sadece rahat bir yürüyüş ayakkabısına ihtiyacınız var.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:33
Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Dünya haritasındaki devasa kıtaların ve uçsuz bucaksız okyanusların arasında öyle noktalar var ki, haritaya büyüteçle baksanız bile gözden kaçırabilirsiniz! Kendi bayrağı, marşı, hükümeti ve hatta ordusu olan bu minyatür devletler, bir şehirden ziyade küçük bir site ya da mahalle büyüklüğünde.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

En uzun caddesi topu topu birkaç yüz metreden ibaret olan bu topraklarda, "Burası gerçekten bağımsız bir devlet mi?" diye sormaktan kendinizi alamayacaksınız. Toplam nüfusu sadece birkaç yüz kişiyi bulan ve bir uçtan diğer uca yürüyerek dakikalar içinde keşfedebileceğiniz dünyanın en sıra dışı, minyatür ülkesinin şaşırtıcı detayları...

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

İşte devasa dünyamızın en küçük ve en ilginç 5 ülkesi:

1. Vatikan: Şehir İçindeki Gizli Dünya

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan, aslında Roma'nın kalbinde bir mahalle büyüklüğünde. Toplam alanı sadece 0.44 kilometrekare!

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Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Nüfusu Bir Mahalle Kadar

Ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 800 kişi ve bu kişilerin neredeyse hiçbiri orada doğmadı. Kendi pasaportları, pulları ve hatta kendi dilleri (Latince) var.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

2. Monako: Milyarderlerin Sıkıştığı Lüks Durak

Fransa kıyılarında yer alan bu mini prenslik, lüksün ve kumarın başkenti. Yüz ölçümü o kadar küçük ki, New York'taki Central Park'tan bile daha dar bir alana sahip. Ayrıca Formula 1 Grand Prix'i ile tanınıyor.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Üç Kişiden Biri Milyarder

Nüfusun yaklaşık %30'u milyarderlerden oluşuyor. Yani sokakta yürüdüğünüzde çarptığınız her üç kişiden biri bir servet sahibi olabilir!

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

3. Nauru: En Zenginlikten En Fakirliğe

Burası Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçücük bir ada devleti. Bugün Nauru, dünyanın en az ziyaret edilen ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Dünya Şampiyonuydu

Bir zamanlar sahip olduğu değerli madenler sayesinde kişi başına düşen gelirde dünya şampiyonuydu. Madenler bitince ülke hızla fakirleşti.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

4. San Marino: Dünyanın En Eski Cumhuriyeti

İtalya'nın tam ortasında, yüksek bir dağın tepesine kurulmuş bir kale-ülke düşünün. San Marino, MS 301 yılından beri bağımsızlığını koruyor.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

İlklerin Ülkesi...

Bu ülkede kişi sayısından daha fazla otomobil var! Ayrıca dünyanın en eski anayasasına sahip olma unvanını da gururla taşıyorlar.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

5. Saint Kitts ve Nevis: Satılık Vatandaşlık

Karayipler'de yer alan bu iki adalı devlet, hem doğasıyla hem de ilginç ekonomi modeliyle dikkat çekiyor.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Bağışla Vatandaşlık Veriyor

Burası dünyada yatırım yoluyla vatandaşlık veren ilk yerlerden biri. Yani belli bir miktar bağış yaparsanız, bir sabah Saint Kitts ve Nevis vatandaşı olarak uyanabilirsiniz.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

6. Lihtenştayn: Dünyanın En Büyük Diş Protezi Üreticisi

İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış bu mini Alp ülkesi, bir masal kitabından fırlamış gibi görünüyor.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Kendine Ait Bir Ordusu Yok

Ülkenin kendi ordusu yok ve suç oranı o kadar düşük ki insanlar kapılarını kilitlemiyor bile. Ayrıca, dünyanın en kaliteli takma dişleri burada üretiliyor ve küresel pazarın büyük bir kısmını bu küçük ülke karşılıyor!

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

7. Tuvalu: İnternetten Zengin Olan Ada

Tuvalu, internet dünyasındaki meşhur .tv uzantısının sahibi. Bu uzantıyı teknoloji şirketlerine kiralayarak kazandığı milyonlarca dolarla, BM üyeliği gibi masraflarını karşılıyor. Yani internet olmasaydı, ekonomi büyük bir krizde olabilirdi.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Küresel Isınma Tehditi Altında

Pasifik'teki bu ada ülkesi, küresel ısınma nedeniyle sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

8. Malta: Tarihin En Güçlü Tanığı

Akdeniz'in ortasındaki bu takımada, yüz ölçümüne oranla dünyada en çok tarihi esere sahip yerlerden biri.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Pek Çok Filme Ev Sahipliği Yaptı

Malta, devasa bir film platosu gibidir. Game of Thrones, Gladyatör ve Truva gibi dünyaca ünlü yapımların çoğu buranın sokaklarında ve kalelerinde çekildi.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

9. Seyşeller: Hint Okyanusu'nun Cenneti

115 adadan oluşan bu ülke, aslında bir "mikro devlet" olmasına rağmen devasa bir turizm gücüne sahip.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Dünyanın en ağır tohumu olan "Coco de Mer" sadece burada yetişiyor. Ayrıca bu adalar, dev kaplumbağaların dünyadaki son sığınaklarından biri.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

10. Maldivler: Batmakta Olan Cennet

Asya'nın en küçük ülkesi olan Maldivler, yaklaşık 1.200 adacıktan oluşuyor.

Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Sular Altında Kalabilir

Dünyanın en alçak ülkesidir; topraklarının ortalama yüksekliği deniz seviyesinden sadece 1.5 metre yukarıdadır. Bu yüzden Maldivler hükümeti, bir gün sular altında kalma ihtimaline karşı başka bir ülkeden toprak satın almayı bile gündemine almıştı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör