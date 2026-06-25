Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!

Dünya haritasındaki devasa kıtaların ve uçsuz bucaksız okyanusların arasında öyle noktalar var ki, haritaya büyüteçle baksanız bile gözden kaçırabilirsiniz! Kendi bayrağı, marşı, hükümeti ve hatta ordusu olan bu minyatür devletler, bir şehirden ziyade küçük bir site ya da mahalle büyüklüğünde.