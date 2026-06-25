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Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!
Nüfusu bir apartman kadar olan dünyanın en küçük 10 ülkesi: Bazılarında trafik lambası bile yok!
Haritada yerini bulmak için büyütece ihtiyaç duyacağınız, yüz ölçümüyle ezber bozan dünyanın en küçük 10 ülkesini mercek altına aldık! Bu topraklarda sınırları aşmak için pasaporta veya vizeye değil, sadece rahat bir yürüyüş ayakkabısına ihtiyacınız var.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:33