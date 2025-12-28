Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi yayınladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi bakın hangisiymiş?

YABANCI NÜFUS AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.