Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle gündeme geldi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda yarışmacıya yöneltilen "Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Sorunun doğru cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor.