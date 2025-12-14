Trend
Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümünde yöneltilen soru izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacıya sorulan "Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde yemek sırasında hangi cümleyi söylediğini yazmıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:46