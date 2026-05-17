O tarihe kadar kimse asansöre binmeye cesaret edemiyordu: "Halatı kesin!" sözü her şeyi değiştirdi!

Asansörler binlerce yıldır yük taşımak için kullanılıyordu ama halatı koptuğu an yere çakılan birer ölüm tuzağıydı. 1853 yılında bir adam, binlerce kişinin önünde kendi hayatını ortaya koyup o çılgın emri vererek modern dünyayı baştan yarattı. İşte dikey mimarinin önünü açan o kırılma noktası...
Asansör Tarihinin Dönüm Noktaları
|Dönem
|Gelişme
|Önemli Detay
|Antik Çağ
|İlk İlkel Platformlar
|Arşimet tarafından kas gücüyle çalıştırıldı.
|1743
|XV. Louis'nin "Uçan Sandalyesi"
|Sarayda gizli buluşmalar için özel yapıldı.
|1853
|Otis Güvenlik Freni
|İnsan taşımacılığını güvenli hale getiren devrim.
|1880
|İlk Elektrikli Asansör
|Werner von Siemens tarafından Almanya'da yapıldı.