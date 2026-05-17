O tarihe kadar kimse asansöre binmeye cesaret edemiyordu: "Halatı kesin!" sözü her şeyi değiştirdi!

Asansör fikri aslında sandığımızdan çok daha eski; öyle ki Roma İmparatorluğu döneminde Kolezyum'un derinliklerinde çalışan ve vahşi hayvanları ya da gladyatörleri bir anda arenanın ortasına çıkaran ilkel asansör sistemleri kullanılıyordu.

Ancak insan gücü ve halatlarla çalışan bu dikey düzenekler, her an kopma ihtimali taşıyan ve ölümle sonuçlanan devasa birer risk kaynağıydı. Yani insanlık, bin yılı aşkın bir süre boyunca bu mekanizmaların sunduğu dikey hıza hayran kalsa da, düşme korkusu yüzünden içine bir insan bindirmeyi büyük bir tabu olarak gördü; ta ki o cesur hamle gelene kadar.