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OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

2026 YKS'ye başvuran adaylar için yerleştirme puanını etkileyecek eğitim bilgisi kontrol süreci başladı. Ortaöğretim eğitim bilgileri, okul türü, alan, mezuniyet durumu ve diploma notuna ilişkin kayıtların ÖSYM sisteminde doğru görünmesi, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak veriler açısından büyük önem taşıyor. Eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemi kapsamında adayların AİS ekranındaki kayıtlarını kontrol ederek uygun olan eğitim bilgisini seçmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik kaydı bulunan adayların ise öncelikle okul yönetimi aracılığıyla gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor. OBP onaylama sürecinde adayın son yaptığı seçim geçerli sayılacak. İşte onaylama sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:39
OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

ÖSYM, 2026 YKS adayları için eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama duyurusunu yayımladı. Adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri ortaöğretim eğitim bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol ederek onaylamaları gerekiyor. Diploma notu ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamalarında esas alınacak kayıtların doğruluğu bu işlemle teyit edilecek. Eğitim bilgisi ekranında yer alan hata veya eksikliklerin düzeltilmesi ise doğrudan ÖSYM tarafından değil, adayın mezun olduğu ya da öğrenim gördüğü okul aracılığıyla yapılabilecek.

OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

OBP ONAYLAMA NE ZAMAN?

2026 YKS için eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 23 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar, işlemlerini 30 Haziran 2026 Salı günü saat 16.00'ya kadar tamamlayabilecek.

ÖSYM, 2026 YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini yapması gerektiğini bildirdi. Süre boyunca yapılan son eğitim bilgisi seçimi değerlendirme ve yerleştirme aşamasında dikkate alınacak.

OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

OBP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra eğitim bilgisi güncelleme ekranından işlemlerini tamamlayabilecek.

OBP onaylama için izlenecek adımlar şöyle:

  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
  2. "Eğitim Bilgisi Güncelleme" ekranı açılır.
  3. Sistemde yer alan lise, okul türü, alan, dal ve mezuniyet bilgileri kontrol edilir.
  4. YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgisi seçilir.
  5. Seçilen bilgi onaylanarak işlem tamamlanır.

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OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

OBP BİLGİSİ YANLIŞSA NE YAPILACAK?

Eğitim bilgisinde eksiklik ya da hata olduğunu gören adayların doğrudan ÖSYM'ye dilekçe veya belge göndermesiyle işlem yapılmayacak. Düzeltme için mezun olunan ya da mezun olunacak lise ile iletişime geçilmesi gerekecek.

Okul yönetimi, gerekli düzeltmeyi MEB e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Güncelleme tamamlandıktan sonra adayın yeniden AİS'e giriş yaparak doğru eğitim bilgisini seçmesi ve onaylaması gerekecek. Eğitim bilgisinin e-Okul'a eklenemediği durumlarda ise okulun Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapması istenecek.

OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

OBP ONAYLAMA YAPILMAZSA NE OLUR?

ÖSYM açıklamasına göre adayın OBP işlemlerinin yapıldığı tarihte sistemde aktif tek bir eğitim bilgisi bulunuyorsa bu bilgi kullanılacak. Birden fazla aktif eğitim bilgisi bulunan adaylarda ise başvuruda kullanılan ve sistemde aktif görünen eğitim bilgisi esas alınabilecek.

Bu nedenle adayların yalnızca diploma notunu değil; okul adı, okul kodu, alan, dal ve mezuniyet durumunu da kontrol etmesi gerekecek.