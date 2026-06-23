OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

2026 YKS'ye başvuran adaylar için yerleştirme puanını etkileyecek eğitim bilgisi kontrol süreci başladı. Ortaöğretim eğitim bilgileri, okul türü, alan, mezuniyet durumu ve diploma notuna ilişkin kayıtların ÖSYM sisteminde doğru görünmesi, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak veriler açısından büyük önem taşıyor. Eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemi kapsamında adayların AİS ekranındaki kayıtlarını kontrol ederek uygun olan eğitim bilgisini seçmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik kaydı bulunan adayların ise öncelikle okul yönetimi aracılığıyla gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor. OBP onaylama sürecinde adayın son yaptığı seçim geçerli sayılacak. İşte onaylama sürecine ilişkin merak edilen detaylar...