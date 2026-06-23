OBP onaylama ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? 2026 YKS eğitim bilgisi onay ekranı

OBP BİLGİSİ YANLIŞSA NE YAPILACAK?

Eğitim bilgisinde eksiklik ya da hata olduğunu gören adayların doğrudan ÖSYM'ye dilekçe veya belge göndermesiyle işlem yapılmayacak. Düzeltme için mezun olunan ya da mezun olunacak lise ile iletişime geçilmesi gerekecek.

Okul yönetimi, gerekli düzeltmeyi MEB e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Güncelleme tamamlandıktan sonra adayın yeniden AİS'e giriş yaparak doğru eğitim bilgisini seçmesi ve onaylaması gerekecek. Eğitim bilgisinin e-Okul'a eklenemediği durumlarda ise okulun Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapması istenecek.