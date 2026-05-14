Ocağa koymadan önce bir kez daha düşünün: İşte çiğ hali daha sağlıklı olan 10 besin!

Bazı besinleri tencereye koyduğunuz an, içindeki tüm şifa uçup gidiyor! Yüksek ısının besin maddelerini parçalaması nedeniyle, sağlığımıza olan faydasını büyük oranda kaybeden o yiyecekleri çiğ tüketmeye başladığınızda vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız. İşte folik asitten C vitaminine kadar tüm değerlerini koruyan, asla pişirmemeniz gereken o 10 besin...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:13
Beslenme alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek araştırma sonuçları, en sağlıklı sandığımız yemeklerin aslında pişirme yöntemi yüzünden besin değerini kaybettiğini söylüyor. Isı ve işlem görmüş gıdaların temel vitaminlerini parçalamasıyla birlikte, sarımsaktan pancara, brokoliden kuruyemişe kadar birçok mucizevi besin vücuda beklenen faydayı sağlayamıyor. Doğal halindeki vitamin ve mineralleri %100 oranında koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiren bu 10 besini çiğ tüketmeye başladığınızda, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu folik asit ve antioksidanları doğrudan geri kazanmanız mümkün hale geliyor.

PANCAR

İçeriğindeki folik asit, pişirme sırasında %25 oranında kaybolur. Beyninizin en büyük ihtiyacı olan bu bileşeni korumak için pancarı çiğ tüketmek önemlidir.

BROKOLİ

Kanser riskini düşüren sülforafan maddesini vücut, brokoli çiğken çok daha kolay emer. C vitamini ve potasyum deposu bu sebzeyi salatalarınıza çiğ ekleyin.

SARIMSAK

Yemeklerin vazgeçilmezi sarımsak, pişirildiğinde vitamin ve minerallerinin %90'ını kaybeder. Akciğer kanseri riskini azaltan allisin maddesinden yararlanmak için çiğ tüketmek şart.

SOĞAN

Kalp sağlığı ve anksiyete düşmanı olan allisin, soğan piştiğinde yok olur. En iyisi çiğ olarak salatalara eklemektir.

KIRMIZI BİBER

Günlük C vitamini ihtiyacının 3 katını karşılar. Ancak yüksek ısı, bu hassas vitamini anında yok eder.

ISPANAK VE KARNABAHAR

Bu ikili çiğ tüketildiğinde çok daha yüksek C vitamini ve folat seviyeleri sunarak bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

KURUYEMİŞLER

Kavrulmuş kuruyemişler vitamin kaybına uğrar ve genetiğiyle oynanmış yağlar içerebilir. Çiğ yemişler ise kötü kolesterolü düşüren gerçek birer antioksidan kaynağıdır.

TANELİ UFAK MEYVELER

Trend haline gelen kurutulmuş meyveler, kurutulma aşamasında suda çözünen vitaminlerini kaybeder. Üstelik kalori ve şeker oranları 3 katına çıkar! Bu nedenle taze ve sulu hallerini tercih etmek çok daha yararlıdır.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Çikolataların içinde işlenmiş halde tüketmek yerine çiğ yemek, kalp ve beyin sağlığını güçlendiren orta zincir yağlarından %100 faydalanmanızı sağlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör