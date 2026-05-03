ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının gözü sonuç tarihinde. 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi sınavına katılan binlerce kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sonuç tarihi açıklamasını bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.05.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 10:56
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınav sürecini tamamlayan binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruyu beklerken, sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi hakkında son durum;

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

ÖGG sınavı bugün gerçekleştirildi.

Adayların girdiği sınav türüne göre süreler değişiklik göstermektedir:

Silahsız Sınav: 100 soru – 120 dakika (2 saat)

Silahlı Sınav: 100 genel soru + 25 silah bilgisi sorusu – 150 dakika (2,5 saat)

Silah Farkı Sınavı: 25 soru – 30 dakika

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav değerlendirmesi, 100 soruluk temel eğitim testinde en az 60 doğru (60 puan) yapılması esasına dayanır. Her doğru cevap 1 puan değerindedir ve yanlış cevaplar doğruyu götürmez. Silahlı adaylar için 25 silah sorusu ve 5 atış (her biri 10 puan) ayrıca değerlendirilir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör