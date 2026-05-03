ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi sınavı sonuç tarihi

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav değerlendirmesi, 100 soruluk temel eğitim testinde en az 60 doğru (60 puan) yapılması esasına dayanır. Her doğru cevap 1 puan değerindedir ve yanlış cevaplar doğruyu götürmez. Silahlı adaylar için 25 silah sorusu ve 5 atış (her biri 10 puan) ayrıca değerlendirilir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.