ÖGG SINAV TAKVİMİ: 120. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı için bekleyiş tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından organize edilen sınavın uygulama süreci ve başlangıç saatine ilişkin hazırlıklar sona erdi. 2026 yılı sınav takvimi kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavın oturum detayları, sınav süresi ve sonuçların açıklanacağı tarih de adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sürecine dair tüm ayrıntılar netleşti.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 00:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 00:51
Özel Güvenlik Sınavı'na katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını tamamlarken, sınav saatine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavda adaylar belirlenen saatte salonlarda yerini alacak. Sınav sürecine giren adaylar, yoğun bir hazırlık döneminin ardından ter dökecek.

120. DÖNEM ÖGG SINAVI TARİH VE BAŞLANGIÇ SAATİ NETLEŞTİ

2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nın 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacağı kesinleşti. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.

SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınava katılacak adaylar için uygulama süresi, tercih edilen sınav türüne göre farklılık gösteriyor.

Silahsız sınav oturumunda adaylara 100 soru yöneltiliyor ve toplam süre 120 dakika olarak uygulanıyor.

Silahlı sınavda ise 100 genel bilgi sorusuna ek olarak 25 silah bilgisi sorusu yer alıyor ve bu oturum için 150 dakikalık süre tanınıyor.
Silah farkı sınavına katılan adaylar ise 25 soruluk bölümde 30 dakika içinde değerlendirmeye tabi tutuluyor.