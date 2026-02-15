Trend Galeri Trend Yaşam ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tarih netleşti! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım başladı. Peki, 2026 ÖGG sınavı ne zaman? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 01:20