ÖGG SONUÇ TAKVİMİ: 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

|ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2026 YILI SINAV TAKVİMİ
|SN
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|22 Şubat 2026 Pazar
|16 Ocak 2026 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|3 Mayıs 2026 Pazar
|13 Mart 2026 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|5 Temmuz 2026 Pazar
|22 Mayıs 2026 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|24 Temmuz 2026 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|24 Ekim 2026 Cumartesi
|18 Eylül 2026 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|27 Aralık 2026 Pazar
|13 Kasım 2026 Cuma