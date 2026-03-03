Trend Galeri Trend Yaşam ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi

ÖGG sonuçları için bekleyişte olan binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruya kilitlendi. 22 Şubat'ta tamamlanan yılın ilk sınavı sonrası, Özel Güvenlik sınav sonuçları için takvim netleşti. EGM kılavuzuna göre adaylar, heyecanla beklenen puanlarını Mart ayı içerisinde dijital ortamda T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Peki, 119. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 14:34
ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi

2026 yılının ilk büyük sınav maratonu olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonrası gözler puan durumuna çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından koordine edilen süreçte, değerlendirme aşamasına geçildi. Adaylar, resmi sonuç ekranı üzerinden başarı durumlarını anlık olarak öğrenebilecek.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan 2026 yılı sınav takvimine göre, 22 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihten itibaren adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı statülerini resmi kanal üzerinden görebilecekler.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi

EGM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan "Özel Güvenlik Sınav Sonuçları" sekmesini ziyaret etmelidir. Sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunun doğru girilmesi yeterlidir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra adaylar, hem yazılı sınav puanlarını hem de varsa uygulama sınavı detaylarını görüntüleyebilirler.

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2026 EGM 119. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama tarihi
ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2026 YILI SINAV TAKVİMİ
SN SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1 ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 22 Şubat 2026 Pazar 16 Ocak 2026 Cuma
2 ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar 13 Mart 2026 Cuma
3 ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar 22 Mayıs 2026 Cuma
4 ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi 24 Temmuz 2026 Cuma
5 ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi 18 Eylül 2026 Cuma
6 ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar 13 Kasım 2026 Cuma