Oğlunun paylaştığı yemek videosu Hintli adamı Youtube fenomeni yaptı! Milyonlar izledi

Dünyanın farklı coğrafyalarından insanlar Youtube, Twitter İnstagram ve Facebook gibi internet mecraları sayesinde artık bir anda ünlü olabiliyor. O kişilerden biri de bu Hintli yaşlı adam. Village Food Factory adında YouTube kanalı olan Hintli adamın ünlü oluş süreci ve yaptıkları şaşkına çeviren cinsten. Yaptığı birbirinden acaip yemeklerle fenomen haline dönüşen Hindistanlı yemek ustası milyonlarca kez izlenen bir sosyal medya ünlüsü oldu. Oğlunun görüntülerini Youtube sosyal medya platfromuna yüklemesiyle büyük bir popülerliğe ulaşan adamın yemekleri damak tadınıza uymasa da sizi şaşkına çevirecek!
Yaptığı yemeklerle sosyal medya fenomeni oldu! İşte yaşlı Hintlinin yaptığı o ilginç yemeklerinden biri
Bakın kendi imkanlarıyla nasıl yemek yapıyor!
Hintli amcanın ilgi gören lezzetlerinden biri de bütün tavuk kızartması...
Eli bol olan Hintli adam bu tarif için ilk başta gerekli ortamı hazırladı
Daha sonra beşten fazla bütün tavuğu büyük bir tencereye aldı.