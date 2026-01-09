Trend Galeri Trend Yaşam Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini güncelledi. 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, öğretmenlerin atama ve tayin süreçlerine dair yeni düzenlemeler yer aldı. Yönetmelik kapsamında hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı hesaplama kriterleri, mazeret ve isteğe bağlı tayin takvimi ile aynı okulda kalınabilecek azami süre gibi konularda önemli değişiklikler yapıldı.Peki, Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 08:56
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme süreçlerini kapsayan yeni yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik, kadroya geçişten zorunlu hizmet uygulamalarına, hizmet puanı hesaplamalarından mazeret tayinlerine kadar birçok alanda önemli yenilikler ve düzenlemeler içeriyor.İşte Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği düzenlemesi

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

Kadroya geçenler bir yıl boyunca mazeret dışında tayin isteyemeyecek
Zorunlu hizmet başlığına göre 16 Haziran 2023'ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü devam edecek.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

Süreler hizmet bölgesi ve alanına göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

Atama süreci şeffaf olacak
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026'ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

Yeni yönetmelikle öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve atama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.