Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini güncelledi. 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, öğretmenlerin atama ve tayin süreçlerine dair yeni düzenlemeler yer aldı. Yönetmelik kapsamında hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı hesaplama kriterleri, mazeret ve isteğe bağlı tayin takvimi ile aynı okulda kalınabilecek azami süre gibi konularda önemli değişiklikler yapıldı.Peki, Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?