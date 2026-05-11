Öğretmen İl İçi Atama Sonuç Sorgulama 2026 MEB || İl içi tayin sonuçları açıklandı mı, nerden sorgulanır?

TAKVİM NETLEŞTİ!

Tercihleri netleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sürecin devamında boş kalan kadrolar için "sıra işletme" yöntemi uygulanacak; bu kapsamda ilk tur atamalar 3 Temmuz'da yapılacak ve bu grubun ilişik kesme işlemleri 6 Temmuz'da tamamlanacak. Atama takviminin son aşamasında ise, ikinci tur sıra çalıştırma ve atama işlemleri 13 Ağustos tarihinde sonuçlandırılacak, hak sahipleri 14 Ağustos 2026 itibarıyla tebligatlarını alarak ilişik kesme sürecini bitirecekler.