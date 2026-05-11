Trend Galeri Trend Yaşam İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

Öğretmen il içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanan sürecin başvurusunu yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı zamana odaklanmış durumda. Peki, il içi tayin sonuçları açıklandı mı ve ne zaman erişime açılacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 12:14
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İl içi tayin sürecine ilişkin yer değiştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kadrolu ve sözleşmeden kadroya geçen öğretmenlerin başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Sonuçların açıklanmasına sayılı vakit kala adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 yani bugün açıklanacak. Aynı gün sıra kayıtları da sisteme işlenecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

TAKVİM NETLEŞTİ!

Tercihleri netleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sürecin devamında boş kalan kadrolar için "sıra işletme" yöntemi uygulanacak; bu kapsamda ilk tur atamalar 3 Temmuz'da yapılacak ve bu grubun ilişik kesme işlemleri 6 Temmuz'da tamamlanacak. Atama takviminin son aşamasında ise, ikinci tur sıra çalıştırma ve atama işlemleri 13 Ağustos tarihinde sonuçlandırılacak, hak sahipleri 14 Ağustos 2026 itibarıyla tebligatlarını alarak ilişik kesme sürecini bitirecekler.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 11 Mayıs 2026 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 2. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör