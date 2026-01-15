ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026

"Gözlerindeki o öğrenme merakı ve yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Bu dönem gösterdiğin gayretle harikalar yarattın. İyi tatiller küçük yıldızım!"

"Okumayı, yazmayı ve dünyayı keşfetmeyi bu kadar sevmen beni çok mutlu ediyor. Her geçen gün daha da parlıyorsun. Tatilde bol bol dinlenip yeni maceralara hazır ol!"

"Belki bazen zorlandın ama hiç vazgeçmedin. En büyük başarın pes etmemekti. Seninle gurur duyuyorum, iyi ki benim öğrencimsin!"