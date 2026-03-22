Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi

Ara tatilin ardından okulların açılış tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. 16 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı tatiliyle birleşince takvim konusunda kafa karışıklığı yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 çalışma takvimine göre ilk ve ortaöğretim öğrencileri daha önce ilk ara tatilini kasım ayında, yarıyıl tatilini ise ocak ayında tamamlamıştı. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte okulların açılacağı tarih takvim doğrultusunda netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 18:56
Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi

2026 yılı ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleşince okulların açılış tarihi gündemde öne çıktı. Bayram tatilini de kapsayan ikinci ara tatil toplam 9 gün sürecek. 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, ara tatilin ardından öğrencilerle buluşacak ve 26 Haziran'da sona erecek. Veliler, tatil sonrası okulların açılacağı günü planlamaya başladı.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı, 2. dönem ara tatiliyle aynı döneme denk geldi. Okullardaki ara tatil 20 Mart Cuma günü sona erdi ve öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yaptı. Eğitim öğretim, okullarda pazartesi itibarıyla normal akışıyla devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi

MEB 2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da;

6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı,

6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavı 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek ve yaz tatili başlamış olacak.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? MEB takvimiyle okulların açılış tarihi