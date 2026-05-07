MEB 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ II Okullar ne zaman kapanacak? Yaz Tatili ne zaman başlayacak?

"Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" soruları tatil organizasyonu yapmak isteyen veliler ve okula ara vermek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi takvimi ile tarihler netleşti. İşte karne günü, son zil sesi ve tatilin başlangıcına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 07.05.2026 13:03
Bahar ayı ve ısınan havalar etkisiyle okullarda ve turizm alanlarında tatil esintisi oluşmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yaz tatili ve okulların kapanışına dair detaylar hem öğrenciler hem de veliler için yol gösterici durumda olmakta. Böylece tatil planı hazırlıkları da ön plana çıkarken okulların kapanması ile 2025 Eylül ayında başlayan eğitim maratonu sona erecek.

2026 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Bu tarihin ardından okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
