Okullarda ara tatil takvimi 2026 | 2. ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda ara tatil takvimi 2026 | 2. ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında MEB'in açıkladığı takvim, ikinci ara tatili yeniden gündeme taşıdı. Ramazan Bayramı haftasına denk gelen Mart ara tatilinin başlangıç tarihi ve okulların kapanacağı gün, öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 16:18
Öğrenci ve öğretmenler için nefes aldıracak ara tatil dönemi yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen ikinci ara tatilin kaç gün süreceği ve okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor.

2026 İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

MEB takvimine göre ara tatil ve bayram birleşimi şu şekildedir:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Toplam Tatil Süresi: Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün.

RAMAZAN BAYRAMI DA BU TARİHLERDE İDRAK EDİLECEK

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hemen sonuna ve içine denk geliyor:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatil içinde)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. ve 3. Gün: 21-22 Mart 2026 (Hafta sonu)

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre yaz tatili başlangıcı yani okulların kapanışı 26 Haziran 2026 tarihi olarak belirlendi.

