Okullarda ara tatil takvimi 2026 | 2. ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenci ve öğretmenler için nefes aldıracak ara tatil dönemi yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen ikinci ara tatilin kaç gün süreceği ve okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor.