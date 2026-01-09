Trend
Okurken canınızı yakacak 14 sıra dışı güzellik geleneği! Kemik kıran korselerden uzatılmış kafataslarına...
Güzellik kavramı yüzyıllar boyunca kültürden kültüre değişen ve bazen akıl sınırlarını zorlayan bir olgu olmuştur. Tarihin tozlu sayfalarında yer alan ve dünyanın dört bir yanında görülen bu güzellik standartları insanoğlunun güzellik uğruna neleri göze alabildiğini en çarpıcı haliyle gözler önüne seriyor. İşte siyah dişlerden uzun tırnaklara, dudak plakalarından kafa şekillendirmeye kadar uzanan en ilginç güzellik ritüellerini...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:59