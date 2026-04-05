Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

"Olanlar Oldu" filmi, izleyiciyi eğlenceli ve duygusal bir hikâyeye davet ediyor. Başrollerinde Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı yapım, Egeli bir annenin, oğlunun mutlu bir yuva kurabilmesi için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Film, sıcak ve samimi karakterleriyle hem komik hem de dokunaklı anlar sunarken, seyirciyi günlük hayatın karmaşasından alıp aile bağlarının önemini hatırlatan bir yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 19:37
Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

2017 yılında vizyona giren "Olanlar Oldu", komedi türünde beğenilen yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Film, Egeli bir annenin, oğlunun mutlu bir yuva kurabilmesi için verdiği mücadeleyi eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde ekrana taşıyor. Başrollerini Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı yapım, renkli karakterleri ve keyifli diyaloglarıyla izleyiciye hem kahkaha hem de sıcak bir aile hikâyesi sunuyor.

Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

Zafer, annesi Döndü Hanım ile birlikte Ege'nin sakin bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Oğlu hâlâ evlenmemiş ve kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olduğu için üzgün olan Döndü, oğlunun hayatını düzene sokmak için planlar yapmaya başlar. Bu sırada Zafer, sahip olduğu küçük teknesinin sorunlarıyla uğraşırken, düzenlediği bir mavi tur sırasında hayatını değiştirecek yeni bir kişiyle tanışır ve olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir.

Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

OLANLAR OLDU OYUNCULARI
Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.

Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet

Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım aşaması Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var, nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu