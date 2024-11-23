‘Ölümden korkmuyorum’ paylaşımı yaptı 2 gün sonra öldürüldü! Galerici cinayetine 6 gözaltı

'HAYATA KORKUSUZCA BAKANLAR ÖLÜMDEN DE KORKMAZ'

Bu arada Muhammet Paytar'ın, sosyal medya hesabından ölmeden 2 gün önce yaptığı paylaşımda, 'Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmaz' sözlerinin yer aldığı şarkıya, 'Yolunda gitmeyen her şeyin yolundan çıkmasını bekleyin' notunu düştüğü görüldü.