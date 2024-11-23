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‘Ölümden korkmuyorum’ paylaşımı yaptı 2 gün sonra öldürüldü! Galerici cinayetine 6 gözaltı
‘Ölümden korkmuyorum’ paylaşımı yaptı 2 gün sonra öldürüldü! Galerici cinayetine 6 gözaltı
Konya'da öldürülen galeri 24 yaşındaki Muhammet Paytar cinayeti ile ilgili aralarında silahı kullanan Süleyman Kağnıcı (20) ile birlikte 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kağnıcı'nın ifadesinde, "Amcama ateş etti, denk gelmedi. Bende sinirlenip ona ateş ettim. Amcamı korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Öldürülen Paytar'ın ise olaydan iki gün önce sosyal medya hesabından, 'Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmaz' sözlerini paylaştığı görüldü.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:47