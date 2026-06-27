Ölümü adeta unuttular! Uzmanlar dünyanın en uzun yaşayan canlılarını açıkladı: Meğer sırrı...

Zaman, evrendeki her nesne ve her canlı için aynı hızda akmıyor. İnsanoğlu olarak gelişmiş tıp teknolojimize rağmen ancak belirli bir yaş sınırına kadar hayatta kalabilirken, doğadaki bazı canlılar zamana adeta meydan okuyor. Haritaların en ücra köşelerinde, okyanusların karanlık diplerinde yaşayan bazı türler; kendilerine sunulan ömür payından çok daha fazlasını almayı başararak şaşırtıcı hikayelere imza atıyor.