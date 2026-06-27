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Ölümü adeta unuttular! Uzmanlar dünyanın en uzun yaşayan canlılarını açıkladı: Meğer sırrı...
Ölümü adeta unuttular! Uzmanlar dünyanın en uzun yaşayan canlılarını açıkladı: Meğer sırrı...
Zamana ve ölüme meydan okuyan canlıların akılalmaz dünyasına girmeye hazır olun! Bilim dünyasının mercek altına aldığı, dünyada en uzun süre hayatta kalmayı başaran sıra dışı canlı türleri ve kırılması imkansız rekorları listelendi. İşte biyolojik saatlerini tamamen durdurmuş gibi görünen, dünyanın en uzun yaşayan o canlıları...
Giriş Tarihi: 27.06.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 23:14