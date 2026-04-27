Ömrü sadece 10 gün… Koparmanın cezası ise cep yakıyor…

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez açan ve sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi açtı. Bitkiyi koparmanın cezası, bu yıl 699 bin 645 TL oldu.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 13:26