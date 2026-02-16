ON BİR AYIN SULTANI GELİYOR! 2026 ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayının başlangıç tarihi milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Ramazan İmsakiyesiyle birlikte ilk oruç günü, sahur ve iftar vakitleri netleşti. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan boyunca imsak, iftar ve teravih saatleri il il takip edilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur, iftar ve teravih vakitleri belli oldu.