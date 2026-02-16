ON BİR AYIN SULTANI GELİYOR! 2026 ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi

İlk oruç için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026'da Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak, aynı günün akşamında ise senenin ilk iftarı yapılacak.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer illerde sahur ile iftar vakitlerinin kaçta olacağı merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ve detaylar…
2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
|
Şehir
|
İmsak (Sahur)
|
İftar (Akşam)
|
İstanbul
|
06:22
|
18:49
|
Ankara
|
06:06
|
18:35
|
İzmir
|
06:28
|
18:57
Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.