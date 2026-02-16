Trend Galeri Trend Yaşam ON BİR AYIN SULTANI GELİYOR! 2026 ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi

İlk oruç için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026'da Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak, aynı günün akşamında ise senenin ilk iftarı yapılacak.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer illerde sahur ile iftar vakitlerinin kaçta olacağı merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:18
Ramazan ayının başlangıç tarihi milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Ramazan İmsakiyesiyle birlikte ilk oruç günü, sahur ve iftar vakitleri netleşti. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan boyunca imsak, iftar ve teravih saatleri il il takip edilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur, iftar ve teravih vakitleri belli oldu.

İLK SAHUR VE İLK İFTAR TARİHİ 2026

•İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece

•İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe

•Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

•Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

•Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAKİYE (İLK GÜN)

2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehir

İmsak (Sahur)

İftar (Akşam)

İstanbul

06:22

18:49

Ankara

06:06

18:35

İzmir

06:28

18:57

Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.

2026 RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2026 Ramazan İmsakiye'sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar