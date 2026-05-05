On Numara sonuçları 4 Mayıs 2026 sorgulama: Milli Piyango Online ile On Numara kazandıran numaralar!

On Numara sonuçları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın ilk çekilişi için geri sayım sürerken, şans oyunu tutkunları "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online üzerinden yapılacak canlı çekilişle belirlenecek olan talihli numaralar ve büyük ikramiye tutarı, akşam saatlerinde resmiyet kazanıyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 00:17
4 Mayıs 2026 tarihli çekiliş kapsamında 80 numara içerisinden belirlenecek 22 şanslı rakam, noter huzurunda gerçekleşecek canlı yayınla duyurulacak. Katılımcılar, Milli Piyango Online platformu ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini kontrol edebilecekler. On Numara'da 10 bilenlerin yanı sıra 6, 7, 8, 9 bilenler ile hiç bilemeyenler de ikramiye almaya hak kazanacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek olan çekiliş, yaklaşık 10-15 dakika içerisinde tamamlanarak sonuçların sisteme yüklenmesiyle sona erecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA EKRANI

Çekiliş tamamlandıktan sonra şanslı numaraları kontrol etmek oldukça kolaydır. Katılımcılar, millipiyangoonline.com adresine girerek "Sonuçlar" sekmesi altından On Numara'yı seçebilirler.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI NASIL YAPILIYOR?

On Numara oyununda her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanan her kolon için; 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler ikramiye almaya hak kazanır. 10 bilen çıkmadığı takdirde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder. Eğer birden fazla kişi 10 bilirse, büyük ikramiye havuzu bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör