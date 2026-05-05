On Numara sonuçları 4 Mayıs 2026 sorgulama: Milli Piyango Online ile On Numara kazandıran numaralar!

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞITIMI NASIL YAPILIYOR?

On Numara oyununda her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanan her kolon için; 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler ikramiye almaya hak kazanır. 10 bilen çıkmadığı takdirde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder. Eğer birden fazla kişi 10 bilirse, büyük ikramiye havuzu bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırılır.