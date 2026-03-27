Onca meyveli tatlı arasında fıstık gibi sıralama: Baklava ve sarmamız yine zirveye oynuyor! Bakın kaçıncı sırada…

Lezzetli fıstık ezmesi, lezzetini bir arada tutmak için tek bir yufka yaprağının etrafına sarılır. Bu nedenle de bu baklava çeşidine fıstıklı sarma adı veriliyor. İçeriğinde Antep fıstığı, tereyağı, sirke, şeker, limon ve buğday unu gibi içerikler bulunan bu enfes Türk tatlısı, TasteaAtlas'ın "Meyve ile yapılan yiyecekler" listesinde 6. sırada yer aldı.