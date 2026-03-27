Onca meyveli tatlı arasında fıstık gibi sıralama: Baklava ve sarmamız yine zirveye oynuyor! Bakın kaçıncı sırada…

Trend Galeri Trend Yaşam

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, bu kez doğanın en saf lezzetlerinin yarıştığı o meşhur listesini güncelledi! Listede meyve bazlı onlarca dünya tatlısı boy gösterirken, Türkiye'nin gururu olan iki dev lezzet rakiplerini tek tek geride bırakarak zirveye oynadı.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 15:07
Gastronomi dünyasında gözler, TasteAtlas'ın doğadan ilham alan en iyi lezzetleri seçtiği o dev listeye çevrildi! Dünyanın dört bir yanından meyve bazlı onlarca seçkin tatlı bu listede boy gösterirken, Türkiye'nin tescilli lezzetleri bir kez daha farkını ortaya koydu. Antep'in eşsiz fıstığıyla hazırlanan ve damaklarda iz bırakan o dev isimler, küresel rakiplerini tek tek geride bırakarak zirve basamaklarına adını altın harflerle yazdırdı. İşte Türkiye'nin lezzet sınırlarını aşan o muazzam başarısı…


FISTIKLI SARMA 6. SIRADA!

Bu Türk tatlısı, fıstık ezmesi olarak bilinen pürüzsüz, yeşil, macun kıvamında bir dolgu ile yapılıyor. Fıstıklı sarma, Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan elde edildiğinden, sahip olduğu parlak yeşil rengi tamamen doğaldır.

Lezzetli fıstık ezmesi, lezzetini bir arada tutmak için tek bir yufka yaprağının etrafına sarılır. Bu nedenle de bu baklava çeşidine fıstıklı sarma adı veriliyor. İçeriğinde Antep fıstığı, tereyağı, sirke, şeker, limon ve buğday unu gibi içerikler bulunan bu enfes Türk tatlısı, TasteaAtlas'ın "Meyve ile yapılan yiyecekler" listesinde 6. sırada yer aldı.

GAZİANTEP BAKLAVASI 7. SIRADA

Dünyanın en kaliteli fıstıklarına ve lezzetli Antep baklavasına ev sahipliği yapan Gaziantep, dünya çapında Türkiye'nin gastronomi başkenti olarak tanınır.

Aslen Osmanlı mirası olan baklava, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının ana ikametgahı olan Topkapı Sarayı'ndaki pastacıların en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir.

İçeriğinde Antep fıstığı, zeytinyağı, sirke, limon ve buğday unu gibi içerikler bulunan bu enfes Türk tatlısı, TasteAatlas'ın "Doğanın En İyi Tatları" listesinde 7. sırada yer alarak dünya ülkelerine farkını ortaya koydu.

Not: Haberin detaylarında yer alan "meyve" vurgusu sizi şaşırtmasın. Botanik dünyasında Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi sert kabuklu yemişler teknik olarak "kuru meyve" sınıfında yer alıyor. TasteAtlas'ın bu sıralamayı yaparken dayandığı bilimsel dayanak da tam olarak bu teknik sınıflandırma.

PEKİ İLK 5'TE HANGİ DÜNYA LEZZETLERİ YER ALDI?

1. Strudel - İtalya

2. Cafe de Paris Sauce - İsviçre

3. Sushi - Japonya

5. Tacos - Meksika

6. Gringas -Meksika

YALNIZCA MEYVELİ TATLILAR ARASINDA DEĞİL, DÜNYA TATLILARI ARASINDA DA PARLIYORLAR! İŞTE "DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI" LİSTESİNE LİDER OLAN ANADOLU LEZZETİ!

Tatlı denince akla gelen ilk durak olan Türkiye, TasteAtlas'ın 2025 yılı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesinde rakiplerine şans tanımadı. Binlerce gurme ve kullanıcının puanlamasıyla şekillenen dev veri tabanında, Türk mutfağı bir kez daha zirveye yerleşerek kalitesini tescilledi. Küresel gastronomi dünyasının mercek altına aldığı bu prestijli listenin ilk sırasına ise Anadolu'nun o efsane lezzeti oturdu.

20. Chocolate soufflé - FRANSA

19. Kunāfah - MISIR

18. Bambalouni - TUNUS

17. Nutella crêpes - FRANSA

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

15. Carlota de limón - MEKSİKA

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

13. Pavê - BREZİLYA

12. Kladdkaka - İSVEÇ

11. Cremolada - PERU

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

9. Tinginys - LİTVANYA

8. Sweet crêpes - FRANSA

7. Tembleque - PORTO RİKO

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE