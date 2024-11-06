CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz. Ve İzmir adına endişe ile takip ediyoruz. Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum.'' dedi.