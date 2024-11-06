Trend Galeri Trend Yaşam

CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile CHP İzmir İl Başkanlığı arasındaki para trafiği deşifre oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyelerine ödediği huzur haklarından kesinti yaparak usulsüz şekilde CHP İzmir İl başkanlığının hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Skandal AK Partili bir meclis üyesinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Banka hesaplarını kontrol eden meclis üyeleri büyükşehir belediyesinin huzur hakkından her ay yaptığı 1500 liralık kesintiyi CHP İzmir İl Başkanlığının hesabına aktardığını gördü. Skandal kent gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan şok gelişme sonrası AK Parti kanadından peş peşe tepkiler geldi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 06.11.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:29
CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı bina alımına ilişkin para sayma görüntüleri hafızalardaki yerini korurken bir skandal da İzmir'de patlak verdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyelerinin her ay hesaplarına yatırdığı huzur hakkından meclis üyelerinin bilgisi dışında usulsüz şekilde 7 aydır yaptığı 1500 liralık kesintileri CHP İzmir İl Başkanlığının Vakıflar Bankasındaki hesabına aktardığı ortaya çıktı.

CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

SKANDAL BOZTEPE'NİN DİKKATİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Skandal AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin banka hesaplarını kontrol etmesi üzerine ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırdığı huzur hakkından 1500 liralık kısmı aidat adı altında CHP İzmir il başkanlığına aktarıldığını gören Boztepe hemen durumu İl Başkanı Bilal Saygılı ile paylaştı.

CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

KENT GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yaşanan şok gelişme sonrası banka hesaplarını kontrol eden AK Partili meclis üyeleri kendi hesaplarından da CHP İzmir İl Başkanlığına düzenli olarak para aktırıldığını gördü. Skandal kent gündemine bomba gibi düştü.

CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin usulsüz şekilde CHP İzmir İl Başkanlığına para aktarması tepkileri de beraberinde getirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

İŞTE O TEPKİLER…

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz. Ve İzmir adına endişe ile takip ediyoruz. Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum.'' dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA