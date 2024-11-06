CHP İzmir İl Başkanlığından büyük skandal! Para trafiği deşifre oldu: AK Partili meclis üyeleri aidata bağlanmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile CHP İzmir İl Başkanlığı arasındaki para trafiği deşifre oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyelerine ödediği huzur haklarından kesinti yaparak usulsüz şekilde CHP İzmir İl başkanlığının hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Skandal AK Partili bir meclis üyesinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Banka hesaplarını kontrol eden meclis üyeleri büyükşehir belediyesinin huzur hakkından her ay yaptığı 1500 liralık kesintiyi CHP İzmir İl Başkanlığının hesabına aktardığını gördü. Skandal kent gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan şok gelişme sonrası AK Parti kanadından peş peşe tepkiler geldi.