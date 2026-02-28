Trend
Onlar caminin "olağan" neşesi! Çocukların cami iklimine kattığı o eşsiz tamamlanma...
Camilerin ruhu, sadece taş duvarların sessizliğinde değil, o saf ve masum çocuk seslerinin yankısında gizlidir. Peygamber efendimizin şefkat dolu ikliminde çocuk, caminin "olağan" bir parçası, cemaatin en kıymetli neşesidir. İbadetin huzuru ile çocuk masumiyetinin buluştuğu bu eşsiz atmosfer, camileri sadece bir mekan olmaktan çıkarıp yaşayan, nefes alan ve geleceğe umutla bakan birer yuvaya dönüştürüyor. İşte nesilleri aynı safta buluşturan o eşsiz tamamlanmanın hikayesi...
Giriş Tarihi: 28.02.2026 09:22