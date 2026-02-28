Onlar caminin "olağan" neşesi! Çocukların cami iklimine kattığı o eşsiz tamamlanma...

Yetişkin için cami çoğu zaman günün yorgunluğundan uzaklaşılan, zihnin sakinleştiği ve içe dönülen bir alandır. Çocuk için ise cami yeni bir ortam, keşif alanı ve sosyal deneyimdir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar uzun süre sessiz ve hareketsiz kalabilecek gelişimsel olgunluğa henüz sahip değildir. Çocukların dikkat süreleri kısadır ve hareket ederek öğrenirler. Bu nedenle camide konuşan, yer değiştiren ya da hareketlenen bir çocuk çoğu zaman bilinçli bir saygısızlık yapmaz; gelişimsel kapasitesinin sınırları içinde davranır. Tartışmanın merkezinde çocukların camiye gelmesi varmış gibi görünse de, aslında sorun çocukların varlığı değil, bu sürecin yapılandırılmadan gerçekleşmesidir.