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Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor! Dünyanın en tehlikeli özel kuvvetleri

Ülke orduları denince akıllara kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve donanma güçleri gelir. Yaşadığımız dönemde teknolojinin de gelişmesiyle insan unsuru tek başına yeterliliğini yitirmiş durumda. Yine siber savaşlar da veriliyor. Öte yandan hala ülkelerin en kritik gücü olarak special forces da denilen özel kuvvetler görülüyor. Bazı ülkelerin özel kuvvetler birimleri ise dünyaca ünlü. Özel görevler için adeta bir ölüm makinesi gibi yetiştirilen bu kuvvetler taktik ve operasyon açısından en üst düzeyi temsil ediyor. Peki dünyanın en tehlikeli özel kuvvetleri hangileri? İşte cevabı.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:39 PAYLAŞ